У врага проблемы из-за неработающего более месяца железнодорожного пути на Запорожье.

Российские оккупанты возобновили переброску грузов военного назначения по Крымскому мосту, который, как неоднократно сообщали эксперты и военные, почти не эксплуатируется по такому назначению из-за повреждений, которые ранее были нанесены Силами обороны Украины. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.

Он обнародовал фото, на котором можно увидеть поезд, передвигающийся по железнодорожной части моста.

"Крымский мост. Фиксируем переброску военных грузов", - заявил он.

Андрющенко объясняет, что транспортировка через Крымский мост началась из-за проблем с сообщением через временно оккупированную часть Запорожской области.

"Из-за неработающего более месяца железнодорожного пути через оккупированную Запорожскую область россияне вынуждены вернуться к военной эксплуатации моста. Что снова превращает его не просто в "тотем", но военную цель", - отметил руководитель центра.

Как РФ охраняет Крымский мост - подробности

Как писал УНИАН, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказывал, что российские оккупанты очень тщательно охраняют Крымский мост. В то же время, по его данным, железнодорожная ветка, пролегающая по мосту, может не выдержать тяжелую технику, поэтому ее таким образом не перебрасывают на территорию временно оккупированной АРК. Это было проблематичным из-за повреждений, которые ранее получил мост.

Спикер рассказывал, что по автомобильной части незаконно передвигается "условно гражданское население".

По словам Плетенчука, Крымский мост имеет критическое значение для Кремля, не столь инфраструктурное, насколько идеологическое. В то же время он добавил, что мост, кроме транспортной ветки, имеет еще и энергетическую.

