Китай поддерживает баланс между Россией и Западом, избегая прямого участия в войне в Украине.

Китайское грузовое судно под панамским флагом "Хен Ян 9", принадлежащее компании Guangxi Changhai, неоднократно заходило в порт Севастополь в оккупированном Крыму. Использование этого порта запрещено западными санкциями с 2014 года после аннексии полуострова Россией, пишет Financial Times.

За последние несколько месяцев судно было замечено в порту по меньшей мере трижды, в частности в июне, августе и сентябре 2025 года.

Специалисты FT проверили последний рейс судна с помощью спутниковых снимков, радиолокационных данных и транспондеров.

Оказалось, что судно фальсифицировало свои треки, сообщая о ложном местонахождении. Анализ Lloyd's List подтвердил эти манипуляции.

Цель и маршруты

По данным украинских чиновников, Россия использует новую железную дорогу в Крым, открытую в апреле, для транспортировки грузов из захваченных территорий Донецкой и Херсонской областей. После захода в Севастополь судно посещало порты Турции и Александрии в Египте, а затем направляется в российские порты Новороссийск и Кавказ.

Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкций, подчеркнул:

"Украина четко дала понять, что такие действия неприемлемы, и ожидает, что международные партнеры будут строго избегать контактов с оккупированными территориями". Посольство Украины в Китае обратилось в МИД КНР, а китайская сторона пообещала рассмотреть каждый случай и принять меры.

Во время сентябрьского рейса судно использовало транспондер для введения в заблуждение и сокрытия реального места пребывания. Крымские активисты даже зафиксировали попытку скрыть название судна белыми простынями.

Роль Китая в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, Китай пытается балансировать между поддержкой России и избежанием прямого конфликта с Западом. Пекин официально не вводил санкций против Украины и уверяет, что не поставляет оружие, но его компании и суда, как в случае с контейнеровозом "Хен Ян 9", иногда совершают визиты в оккупированные порты Крыма, что фактически способствует эксплуатации Россией захваченных территорий.

В то же время Китай заявляет о соблюдении международного права и призывает избегать контактов с оккупированными регионами, демонстрируя стремление сохранить дипломатическую дистанцию между собой, Москвой и Западом.

Спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлог ранее высказал мнение, что если бы Пекин прекратил поддерживать Россию, война в Украине могла бы завершиться "на следующий день". На это заявление отреагировало Министерство иностранных дел Китая .

