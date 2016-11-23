Под Киевом с ночи пытаются потушить масштабный пожар на складе (фото)

В пригороде Киева в селе Белогородка спасатели пытаются потушить масштабный пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что пожар в складском помещении на ул. Киевской возникла в 2.00 23 ноября. На момент прибытия спасателей огнем было охвачено 400 м2, по состоянию на 4:00 – горело все здание на площади 1200 м2.

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"Сложность тушения заключалась в большой горючей загрузке здания и отсутствия водоисточников. Ближайший водоем находится на расстоянии 1,5 км от пожара", - сообщили в ГСЧС.

Утром спасателям удалось локализовать пожар, однако по предварительным прогнозам она будет полностью потушен в 18:00. Об этом на своей странице в Facebook председатель Киевской облгосадминистрации Александр Горган.