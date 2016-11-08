В центре Львова горел жилой дом (фото, видео)

В центре Львова вечером 7 ноября произошел пожар в квартире жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

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Сообщение к спасателям поступило в 22:04 о возгорании в квартире на 1-м этаже 3-этажного жилого дома на вул. Шпытальной, 15. Пожар вызвал сильное задымление. Спасатели вывели на улицу 13 жителей.

Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания. К тушению привлекли 20 спасателей и 3 единицы техники, отмечают в ведомстве.

В пожаре сгорели вещи домашнего обихода. Травмированных и погибших на месте происшествия нет.

Причину пожара устанавливают.