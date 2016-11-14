Во Львове с рельсов сошел трамвай

Во Львове сегодня с рельсов сошел трамвай. По информации диспетчерской службы ЛКП "Львовэлектротранс", єто произошло сегодня в 16:35 на ул.Городоцкой (выше церкви Анны), передает Depo.Львов.

Отмечается, что с рельсов сошел вагон трамвайного маршрута №6. К счастью никто не пострадал.

Сейчас движение в направлении железнодорожного вокзала восстановлена.

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При этом, временно трамваи с ул. Липинского курсируют до ул. Мушака и в обратном направлении, а с железнодорожного вокзала курсируют по своему маршруту.

В ЛКП "Львовэлектротранс" выясняют причину схода вагона с рельсов.

Напомним, из-за плохо очищенные от снега дороги Львовская облгосадминистрация уволит двух чиновников. Об этом в понеділокзаявила заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Ирина Гримак.

«Увольнение чиновников из-за непогоды уже состоялись. Вчера, 13 ноября, приняли решение об увольнении руководителя Городокского районного управления дорожного хозяйства. И сегодня уже есть указание об увольнении исполняющего обязанности председателя Бродовской районной администрации. Такие решения приняли за недостаточную организацию работы на дорогах по обеспечению общественного транспорта и в целом за последствия их работы», – сказала Гримак.