Во Львовской области за нерасчищенные дороги уволят двух чиновников

Через плохо очищенные от снега дороги Львовская облгосадминистрация уволит двух чиновников.

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Об этом в понедельник, 14 ноября, заявила заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Ирина Гримак, сообщает Zaxid.net.

«Увольнение чиновников из-за непогоды уже состоялись. Вчера, 13 ноября, приняли решение об увольнении руководителя Городокского районного управления дорожного хозяйства. И сегодня уже есть указание об увольнении исполняющего обязанности председателя Бродовской районной администрации. Такие решения приняли за недостаточную организацию работы на дорогах по обеспечению общественного транспорта и в целом за последствия их работы», – сказала Гримак.

В то же время, по ее мнению, в целом работу в области по преодолению непогоды можно оценить на 7 баллов из 10. По словам Гримак, первая техника для очистки дорог от снега выехала 12 ноября в 18:00.

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«Сначала работало 60 единиц техники, на утро 13 ноября ее количество увеличили до 135, а на протяжении суток работало более 300 автомобилей», – заявила чиновница, отметив, что среди техники были и машины частных компаний, к которым обратились за помощью.

Через снег в Львовской области до сих пор остаются обесточенными 53 населенных пункта.

«Всего от непогоды полностью или частично были обесточены 249 населенных пунктов. На сегодня таких осталось всего 53. Что же касается общественного транспорта, то сегодня с 1401 транспортного средства, который должен ездить в области, еще не выехало около 50 автомобилей. Утром было распоряжение руководства областной государственной администрации, чтобы к 11:00 все транспортные средства были на рейсах и выполняли перевозки, а все дороги к населенным пунктам были расчищены», – добавила Гримак.