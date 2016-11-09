В Днепре полицейские обнаружили грузовик с 2 тысячами литров контрафактной водки

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, спиртное перевозилось в 10-литровых тетрапаках. Всего начислено 200 тетрапаков без маркировки. Никаких сопроводительных документов у водителя грузовика не было.

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Информация по данному факту зарегистрирована в Журнале единого учета. Конфискованный товар и транспортное средство направлены к фискальной службы, где будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.

Сейчас устанавливается, с какой целью и куда водитель перевозил такое количество алкоголя неизвестного происхождения без соответствующей лицензии.