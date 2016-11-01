В Днепре сегодня произошло 6 аварий (фото)

Сегодня, 1 ноября, в Днепре случилось 6 дорожно-транспортных происшествий. Также был обнаружен автомобиль, который числится в розыске.

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Об этом Информатору сообщили в пресс-службе полиции Днепра.

Сегодня утром, на Слобожанском проспекте (бывший проспект Правды) столкнулись Mercedes-Benz и BMW. Был составлен протокол, пострадавших нет.

Немного позже, на улице Столетова столкнулись ГАЗ и микроавтобус Ford. На месте происшествия работала полиция, пострадавших нет.

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Третье ДТП произошло на улице Артема. Водитель не соблюдал дистанцию, из-за чего произошло столкновение. Пострадавших нет.

На проспекте Дмитрия Яворницкого после столкновения один автомобиль скрылся с места ДТП. Вмятину получил Ford Transit белого цвета. Пострадавших в аварии нет.

На улице Моторной водитель Daewoo Lanos перед выполнением маневра не убедился в безопасности и столкнулся с ЗАЗ 110206. На месте происшествия работает полиция и следственно-оперативная группа.

На перекрестке улицы Пушкина и Воскресенской упал столб. Судя по всему, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в столб.

«Грузовик пролетел с верха улицы Воскресенской через проспект Пушкина, снес светофор и врезался в рекламный щит. От удара машине оторвало бензобак и улицу залило топливом», — рассказал очевидец случившегося. По предварительным данным, здесь также обошлось без пострадавших.

Также сегодня в Центральном районе был найден автомобиль, который находился в розыске. На месте находки работает следственно-оперативная группа.