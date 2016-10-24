"Грязные" развлечения и раскаяние священника УАПЦ: фигурант прокомментировал скандал (видео)

На видео видно, как архиепископ Мстислав танцевал так, как настоящий завсегдатай баров и ночных клубов, говорится в сюжете ТСН.

Владыка Мстислав – архиепископ Тернопольский и Подольский Украинской автокефальной православной церкви. Иерарх в день поста в день Воздвижения со свитой священников отдохнул в баре Тернополя. Так отдохнул, что администрация заведения долго будет помнить эту ночь, потому что в баре было все: и грязные танцы священников, и драка, и полиция. Один из самых авторитетных иерархов УАПЦ показал украинцам, как надо развлекаться по-настоящему.

В архиепископа Мстислава журналисты спросили прямо, что это было и как объяснить поведение владыки. Мстислав, не долго думая, соврал, что в баре его не было, драки себе не позволяет, и вообще у него есть алиби.

"Нет, меня не было... Не знаю, возможно, мы были возле того места, но чтобы драка... Это я себе не позволяю в своей жизни", – заверил тогда архиепископ Мстислав.

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Вскоре в интервью ТСН Мстислав заявил, что его уже отправили в монастырь. Неохотно, но признается, что грешил в баре.

"Не мог утверждать, так ли это было, или не было. Но посмотрел – был. А сейчас своим недостойным поведением извиняюсь перед верующими, прошу прощение перед Богом. Предстоятель попросил прощения за меня, и я прошу прощения за себя, что мое недостойное поведение кого-то там ввело в уныние. А все остальное – после решения комиссии", – сказал архиепископ Мстислав.

О деталях драки в баре не захотел рассказывать.

"Есть видео – посмотрите. Пересмотрите видео – будете видеть. Я все со смирением принимаю, так как положено. Согласно канонам и так, как решит Архиерейский собор. Уже не такой я плохой, как меня разрисовали", – отметил архиепископ Мстислав.