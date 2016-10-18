Алкоголь, танцы и драка в пост: архиепископа УАПЦ за ночные развлечения отправили на покаяние в монастырь
Архиепископа Тернопольского и Подольского Мстислава (Гука), который развлекался с женщинами в одном из тернопольских баров, а впоследствии принял участие в драке, отправили на постоянное покаяние в монастырь.
Как сообщает Религиозно-информационная служба Украины, такое решение принял Собор епископов УАПЦ, который состоялся сегодня в Киеве.
Временно исполнять обязанности управляющего епархией будет митрополит Галицкий и Ивано-Франковский Андрей (Абрамчук).
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Собор также назначил наказание еще трем тернопольским священникам, которые развлекались вместе с владыкой и дрались с посетителями бара. Настоятеля церкви Рождества Христова в Тернополе отца Игоря Семирозума, казначея этой церкви протоиерея Владимира Герасимчука и иподиакона Виталия Окунского отстранили от пастырских обязанностей.
Кроме того, на Соборе было решено создать комиссию, которая в течение месяца должна провести расследование скандального инцидента.
Как сообщал УНИАН, архиепископ Мстислав вместе с тремя священниками устроил гуляния в тернопольском баре «Сити» в пост – на праздник Воздвижения Честного Креста. Развлечения переросли в драку между священниками и посетителями бара.