Возле Львова военный автомобиль насмерть сбил пожилую женщину

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры.

За рулем автомобиля Jeep был военнослужащий по контракту одной из частей Нацгвардии во Львовской области, который на служебном авто ехал в направлении Львова.

По словам водителя, он ехал на зеленый свет светофора, в то же время муж погибшей женщины отметил, что не помнит на какой сигнал светофора они вышли на дорогу.

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В результате наезда женщина погибла на месте аварии. Пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий отметила, что погибшей было 75 лет. За рулем автомобиля был 28-летний мужчина.

На месте ДТПработают правоохранители, следователи военной прокуратуры. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 415 УКУ.