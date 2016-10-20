Возле Львова военный автомобиль насмерть сбил пожилую женщину
Сегодня, 20 октября, около 7:30 в Солонцах, что вблизи Львова, под колесами военного автомобиля на пешеходном переходе погибла пожилая женщина-пешеход.
Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры.
За рулем автомобиля Jeep был военнослужащий по контракту одной из частей Нацгвардии во Львовской области, который на служебном авто ехал в направлении Львова.
По словам водителя, он ехал на зеленый свет светофора, в то же время муж погибшей женщины отметил, что не помнит на какой сигнал светофора они вышли на дорогу.
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В результате наезда женщина погибла на месте аварии. Пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий отметила, что погибшей было 75 лет. За рулем автомобиля был 28-летний мужчина.
На месте ДТПработают правоохранители, следователи военной прокуратуры. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 415 УКУ.