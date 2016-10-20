Экс-тренер сборной Украины по футболу попал под обстрел боевиков на Донбассе

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Мирон Маркевич гостит у пограничников на передовой. Сегодня, во время пребывания на Марьинке, украинский тренер фактически попал под обстрел российско-террористических войск. Ребятам пришлось спешно покинуть окрестности населенного пункта", - написал он.

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"На вопрос, как себя чувствует Мирон Богданович после такого приключения, гуру отечественного футбола пошутил своей любимой фразой "И то такое", - рассказал Слободян.

Кроме того, пограничники, по его словам, в восторге от общения с Маркевичем.