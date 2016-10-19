На Волыни произошел мощный взрыв на литейном заводе: один погибший, двое пострадавших (фото, видео)

Как сообщает в среду, 19 октября, сектор коммуникации полиции Волынской области, полиция открыла уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного Кодекса Украины.

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"Происшествие случилось вчера, 18 октября, в городе Нововолынск на местном литейном заводе. Во время испытания цистерны объемом 30м.куб. травмированы трое работников предприятия. Один из них - 61-летний житель Нововолынска, в тот же день скончался в реанимации центральной городской больницы. У него медики, в частности, диагностировали политравмы, ушиб грудной клетки и перелом левого бедра. 73-летнего мастера предприятия госпитализировали в реанимацию местной больницы. У него обнаружили черепно-мозговую травму и ушибленные раны носа и лба. Он житель одного из сел Иваничевского района", - сообщили подробности в полиции.

Еще одного работника предприятия – 64-летнего жителя Нововолынска госпитализировали в хирургию городской больницы. У него диагностировали, в частности, убойно-рваную рану правой щеки.

По информации местного издания Радар, на литейном заводе недалеко от проходной установили большую емкость для газовой заправки.

"Процесс, как поговаривают, удешевили – завезли бэушную цистерну, а не новую. Заподозрили, что есть щели. Решили проверить емкость на герметичность, закачали воздух...И раздался мощный взрыв. У рабочего, который умер в больнице, кровь, со слов очевидцев, шла с пеной", - отмечает издание.

В ходе расследования этого инцидента запланирован ряд следственных действий. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.