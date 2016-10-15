Спецслужбы освободили жену киевского бизнесмена, похищенную ради выкупа в $150 тысяч

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Правоохранители установили, что злоумышленники похитили женщину из-под собственного дома и пять дней удерживали на съемной квартире. За освобождение жены они требовали от предпринимателя 150 тысяч долларов США», - отмечается в сообщении.

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Сотрудники спецслужбы задержали троих участников группировки возле одного из рынков в Днепровском районе столицы во время получения всей суммы выкупа.

Правоохранители освободили заложницу и вернули ее в семью, информировали в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 и ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Трое злоумышленников задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для задержания остальных установленных участников организованной группировки, говорится в сообщении.