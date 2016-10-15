В Одессе бизнесмен ежемесячно "отмывал" $1 миллион через оффшоры - СБУ
В Одессе правоохранители блокировали вывод в оффшорные компании денег бизнесменов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления СБУ в области.
«Правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний. Посредством таких «финансово-хозяйственных операций» он ежемесячно отмывал порядка 1 млн долл.», - говорится в сообщении.
Сегодня сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного клиента.
«Во время обысков в офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли свыше 2,7 млн грн в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок», - сообщили в пресс-службе.
Открыто уголовное производство по ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.