Захват заложников в McDonald's во Флориде: трое злоумышленников задержаны

Об этом журналистам сообщил шериф округа, передает "112 Украина" со ссылкой на ABCnews.

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Как отмечается, двое мужчин прятались в ресторане. Третий подозреваемый сдался ранее в тот же день, вскоре после выхода сотрудников, которые находились в заложниках короткое время.

Ранее СМИ сообщали, что вооруженные автоугонщики ворвались в McDonald's и взяли в заложники сотрудников заведения. Инцидент начался с вооруженного угона автомобиля. Через какое-то время полиция обнаружила предполагаемую угнанную машину, оставленную злоумышленниками, которые убежали в ресторан.