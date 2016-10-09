Захват заложников в McDonald's во Флориде: трое злоумышленников задержаны
12:14, 09 октября 2016Происшествия
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Во Флориде задержали троих подозреваемых во взятии заложников в McDonald's.
Преступникам не удалось скрыться от полиции / REUTERS
Об этом журналистам сообщил шериф округа, передает "112 Украина" со ссылкой на ABCnews.
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Как отмечается, двое мужчин прятались в ресторане. Третий подозреваемый сдался ранее в тот же день, вскоре после выхода сотрудников, которые находились в заложниках короткое время.
Ранее СМИ сообщали, что вооруженные автоугонщики ворвались в McDonald's и взяли в заложники сотрудников заведения. Инцидент начался с вооруженного угона автомобиля. Через какое-то время полиция обнаружила предполагаемую угнанную машину, оставленную злоумышленниками, которые убежали в ресторан.
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