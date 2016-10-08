Во Флориде неизвестные захватили заложников в McDonald's
19:06, 08 октября 2016Происшествия
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Вооруженные люди ворвались в ресторан быстрого питания McDonald's в американском городе Лейкленд (штат Флорида) и взяли в заложники сотрудников заведения.
REUTERS
По данным полиции, сначала вооруженные люди угнали автомобиль, сообщает РБК со ссылкой на Fox 13 News.
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Спустя некоторое время после начала поисков полиция обнаружила предполагаемую угнанную машину у здания ресторана McDonald's, где укрылись злоумышленники и удерживают часть сотрудников заведения. Телеканал отмечает, что большая часть посетителей успела покинуть здание вовремя.
В настоящее время к месту происшествия стянуты отряды полиции и спецназа.
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