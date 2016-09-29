В Харькове вандалы залили краской памятник жертвам прошлогоднего теракта во время мирного марша (фото)

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила в дежурную часть Немышлянского отделения полиции сегодня, 29 сентября, около 10:15.

Следственно-оперативная группа и эксперты провели осмотр места происшествия. Установлено, что правонарушители облили красной краской стелу, установленную в память погибших во время взрыва на мирном марше 22 февраля 2015 года.

Сейчас данное происшествие внесено в журнал единого учета правонарушений. Полицией принимаются все необходимые меры для установления личностей злоумышленников.

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Как сообщал УНИАН, 22 февраля 2016 года в Харькове открыли памятный знак в память погибших в результате теракта возле Дворца спорта.

Памятный знак - это гранитный камень высотой около 1,5 метра, на котором прикреплена табличка с надписью: "На этом месте 22 февраля 2014 года харьковчане сорвали съезд сепаратистов, отстаивая единство Украины. 22 февраля 2015 года во время мирного шествия на годовщину этих событий от взрыва мины, заложенной пророссийскими террористами, погибли патриоты Украины, харьковчане Даниил Дидик (15 лет), Николай Мельничук (18 лет), Вадим Рыбальченко (37 лет), Игорь Толмачев (52 года). Слава Героям!".

Справка УНИАН. 22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга, посвященного памяти героев Небесной сотни и погибших в зоне АТО, возле Дворца спорта на проспекте Маршала Жукова произошел взрыв, впоследствии квалифицированный как теракт. В результате теракта погибли 4 человека и 9 получили ранения. По подозрению в совершении преступления были задержаны трое мужчин. Дело слушается во Фрунзенском райсуде Харькова.