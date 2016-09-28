В Харькове во дворе многоэтажки сгорели сразу пять автомобилей: в ГСЧС предполагают поджог (видео)
В Харькове ночью сгорели сразу пять автомобилей, в ГСЧС рассматривают версию о занесение открытого огня неизвестным лицом.
Как сообщил корреспонденту УНИАН помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, сегодня, 28 сентября, в 02.03 поступила информация, что на улице Героев труда во дворе жилого дома горят автомобили.
По его словам, на место происшествия были направлены четыре отделения ГСЧС, которые в 03.22 полностью ликвидировали возгорание. Лупандин отметил, что в результате пожара были фактически уничтожены пять автомобилей: «Дэу», «Шкода», «Лада», «Мерседес» и «Джили».
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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также специалисты ГСЧС, которые устанавливали причину возгорания.
«Работают специалисты. Есть предположение, то есть отрабатывается версия, внесение открытого огня неизвестным лицом», - сказал Лупандин.
Он отметил, что, согласно предварительной информации, огонь распространялся сразу из нескольких очагов.
Один из очевидцев пожара зафиксировал инцидент на видео.