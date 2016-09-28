Спасатели 6 часов тушили пожар на предприятии под Киевом (видео)
09:21, 28 сентября 2016Происшествия
796 0
В Киевской области спасатели 6 часов тушили пожар на территории ООО «Интерпласт» в селе Княжичи Броварского района.
Пожар возник на площади около 800 квадратных метров / Елена Тимош, Facebook
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как напомнили в ГСЧС, пожар в одноэтажном отдельно стоящем производственно-складском здании возник 27 сентября в 17.07 на площади около 800 квадратных метров.
«В 23:00 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Читайте такжеВо время пожара на шахте в Донецкой области эвакуированы 593 горняков - ГСЧС
Причина пожара устанавливается.
Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС, пожар на территории ООО «Интерпласт» в селе Княжичи возник в цехе по производству обуви.
Пожар на складах резины под Киевом тушили до поздней ночи
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter