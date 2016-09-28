Спасатели 6 часов тушили пожар на предприятии под Киевом (видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как напомнили в ГСЧС, пожар в одноэтажном отдельно стоящем производственно-складском здании возник 27 сентября в 17.07 на площади около 800 квадратных метров.

«В 23:00 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

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Причина пожара устанавливается.

Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС, пожар на территории ООО «Интерпласт» в селе Княжичи возник в цехе по производству обуви.