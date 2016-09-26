В Киеве неизвестные ранили мужчину и отобрали у него сумку с $365 тысячами

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Предварительно установлено, что 25-летний мужчина вышел из подъезда собственного дома и на него напали двое неизвестных. Со слов потерпевшего, один из злоумышленников выстрелил, попав ему в ногу. После этого нападавшие отобрали сумку с деньгами и скрылись в неизвестном направлении. По словам потерпевшего, в сумке находилось 365 тыс. долл. США.

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Врачи оказали медицинскую помощь мужчине на месте происшествия.

Собранные материалы по данному факту зарегистрированы в Деснянском управлении полиции ГУНП в г. Киеве. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и открытии уголовного производства по факту разбойного нападения.

Правоохранители устанавливают вид использованного злоумышленниками оружия и проводят розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению этого уголовного правонарушения, говорится в сообщении.