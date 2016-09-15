В Николаеве водитель BMW насмерть сбил 4 дорожников (фото)

Как сообщает издание "Никвести", авария произошла в 4:45 утра 15 сентября. Четверо дорожников наносили "зебру" на пешеходном переходе, расставив вокруг сигнальные конусы.

Водитель BMW протаранил машину для нанесения разметки, наехал на работников и вылетел с дороги, сбив дорожный знак.

Медики, приехавшие на место аварии, констатировали смерть троих мужчин - они погибли во время удара о машину.

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Еще один подавал признаки жизни, но спасти его не удалось.

Водителя же спасла подушка безопасности.

Однако вместо того, чтобы вызвать карету скорой помощи, он сбежал с места ДТП, оставив сумку с документами в авто. На его поимку сотрудники полиции потратили около часа.

Задержанный утверждал, что не виновен в аварии, и даже заявил, что его авто накануне угнали. При этом, как отметили свидетели, лицо и тело владельца BMW были испачканы белой краской.

В свою очередь, как сообщает Главное управление полиции в Николаевской области, BMW-320, двигаясь в направлении микрорайона Намыв, совершил наезд на работников автодорожной службы, наносивших дорожную разметку. В результате аварии погибли 4 человека.

Полиция устанавливает причины автоаварии, опрашивает свидетелей.

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По данному факту следственными начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, аналогичное ДТП произошло в Харьковской области в конце августа.