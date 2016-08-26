ДТП на трассе в Харьковской области: у водителя "потемнело в глазах", трое дорожных рабочих погибли (фото)

Как сообщил изданию МедиаПорт начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец, ДТП произошло около 9:40.

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"18-й километр дороги Р-07 Чугуев-Меловое. На отремонтированной дороге автомобиль Dacia Logan, двигаясь из Чугуева в направлении Купянску, по-видимому, я не могу утверждать, там сейчас работает следственная группа, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, проехал встречную, машин не было, и выехал на обочину, где работали люди Нововодолажского райавтодора (устанавливали столбики по обочине дороги). Место их работы было ограждено заборчиком, фишками, автомобиль (Dacia Logan) всё снёс, машину выкинуло на обочину, тормозного пути нет. У нас три человека сбиты насмерть, двое ранены", - рассказал Зражевец.

По его информации, водитель Dacia Logan не пострадал, сейчас он даёт пояснения правоохранителям.

"Он в недоумении, говорит, что потемнело в глазах", - сообщил Зражевец.

Пострадавшие рабочие с переломами доставлены в больницу.