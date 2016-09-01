В Измаиле будут судить вора, укравшего из закусочной сосиски, булочки и оборудование для хот-догов

Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, похитив упаковки с сосисками для гриля, булочки, а также оборудование для приготовления хот-догов из закусочной «Французский хот-дог», мужчина вместе с неустановленным пока следствием лицом не прекратили свои преступные действия, а продолжили совершать кражи в магазине

Проникнув в помещение магазина, злоумышленники похитили компьютерную технику и другое имущество.

Своими действиями они нанесли ущерб на общую сумму свыше 46 тысяч гривень.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, сотрудники полиции начали отрабатывать лиц, склонных к совершению данного вида преступлений и лиц, ранее осужденных за аналогичные преступления.

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Были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Информация с камер помогла правоохранителям разоблачить преступников.

22-летний житель села Броска ранее уже имел проблемы с законом, трижды был судим и в настоящее время в Измаильском горрайонном суде находится обвинительный акт в уголовном производстве против мужчины.

Отрицать свое участие в кражах он не стал, полностью признал свою вину в содеянном. Личность второго участника устанавливается сотрудниками полиции.

На досудебном следствии были собраны все доказательства вины злоумышленника. Следователь сообщил ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Измаильским горрайонным судом подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей. Обвинительный акт в отношении мужчины направлено в суд.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 6 лет.