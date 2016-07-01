Вспышка кишечной инфекции в Измаиле завершилась – СЭС

За минувшие сутки больные с жалобами на недомогание, связанное с кишечными инфекциями из города Измаил, сел Броска и Матроска Одесской области не зарегистрированы. Это дает основания говорить о завершении вспышки, сообщает пресс-служба СЭС.

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Госсанэпидслужба Украины в Одесской области информирует, что по состоянию на 8 утра 1 июля, как и накануне, в городе Измаил с начала вспышки кишечных инфекций за медицинской помощью обратилось всего 776 больных, из них 449 - дети

Отбор для контроля качества питьевой воды из скважин на санитарно-гигиенические, вирусологические и микробиологические исследования продолжается.

Напомним, по данным Минздрава причиной массового заболевания людей в Измаиле стало попадание отходов из уборных домов частного сектора в городскую водопроводную сеть в результате подтопления из-за сильных ливней.