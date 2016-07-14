Боец скандальной роты "Торнадо" получил 6 лет за пытки и изнасилование жительницы Луганщины

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, процессуальным руководителем прокуратуры области в суде было доказано, что в июне 2015 года обвиняемый, находясь на территории Новопсковского района Луганской области, пытал, а затем, угрожая гранатой, изнасиловал, в частности неестественным способом, местную жительницу.

Решением суда 13 июля он признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 127 (пытки), ч. 1 ст. 152 (изнасилование, в том числе неестественным путем), ч. 1 ст. 153 (удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия) и ч. 1 ст. 263 (хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины, и приговорен к 6 годам лишения свободы.

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Напомним, группу "торнадовцев" задержали и арестовали в июне 2015 года по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, командир роты в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных, участники которой удерживали в подвале местных жителей и пытали их. Министр внутренних дел Арсен Аваков тогда подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

Также тогда отдельно сообщалось о задержании "торнадовца", который, по информации правоохранителей, четыре дня пытал женщину.