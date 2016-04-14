Конфликт между силовиками и бойцами "Торнадо" удалось уладить - нардеп

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.

"Случилось недоразумение, вызванное задержанием в Киеве одного из бойцов Торнадо. Никакого вооруженного противостояния не было. Как сообщают руководители Национальной полиции, ни одного уголовного производства против торнадовцев возбуждено не было и, как обещают, не будет", - говорится в сообщении.

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Во время конфликта, по словам Мосийчука, оружие находится в оружейных и не использовалось.

Как сообщал УНИАН, в Боярке под Киевом военная прокуратура и спецназовцы штурмуют базу добровольческой роты "Торнадо". Бойцы расформированной еще летом спецроты МВД забаррикадировались в здании.

Напомним, 17 июня суд арестовал восьмерых бойцов роты "Торнадо" по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале жителей и применяли к ним пытки.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо".

Следователи и прокуратура провели обыски на базе розформоваої роты "Торнадо" в Привольній Луганской области.