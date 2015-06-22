Задержан боец роты "Торнадо", которого подозревают в пытках женщины

Задержан сотрудник роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» ГУМВД Украины в Луганской области, который, по информации правоохранителей, четыре дня пытал женщину.

Следственный отдел прокуратуры Луганской области начал досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Работник милиции задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ход досудебного расследования находится на контроле прокурора Луганской области.

Читайте такжеБойцы расформированной роты "Торнадо" показали подвал, где якобы пытали пленных (видео)

Как сообщал УНИАН, 17 июня суд арестовал восемь бойцов роты "Торнадо" за совершение ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры Украины, досудебным расследованием установлено, что командир роты в период с января до середины марта 2015 года с целью совершения тяжких преступлений на территории дислокации батальона в Привольном Луганской области, в том числе незаконного лишения свободы и похищения местных жителей, создал преступную организацию из подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали их.

Ранее личный состав роты «Торнадо» отказался выполнять требования следователя и под угрозой применения оружия не позволял провести обыски по месту расположения роты.

20 июня следователи и прокуратура начали обыск на базе расформированной роты «Торнадо» в Привольном.