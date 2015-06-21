Бойцы расформированной роты "Торнадо" показали подвал, где якобы пытали пленных (видео)

Рота патрульной милиции особого назначения «Торнадо» опровергла информацию о заминировании территории базы расположения и продемонстрировала подвалы, в которых, по словам главного прокурора Украины Анатолия Матиос, происходили пытки пленных.

В подвальных помещениях хранятся продукты, передает Крым.Реалии.

«Торнадовцы» уверяют, что все обвинения в их адрес, это месть за развернутую ими борьбу с контрабандой через неподконтрольную территорию Украины.

«Вот этот подвал, в котором якобы проходили какие-то пытки... Здесь у нас вся хозпродукция.... Тушенка, продукты и так далее. Здесь, как видите, прохладно и подходят условия для их содержания», - рассказал один из бойцов.

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Ранее в ГПУ заявили, что командир роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области в период с января до середины марта 2015 года с целью совершения тяжких преступлений на территории дислокации батальона в Приволье Луганской области, в том числе незаконного лишения свободы и похищения местных жителей и их пыток, создал преступную организацию из числа подчиненных ему милиционеров роты в количестве более 10 человек.

Участники преступной организации подыскали место в подвальном помещении для содержания доставленных местных жителей, заготовили и приспособили средства для совершения насильственных действий, нанесения побоев, истязания, причинения телесных повреждений лицам, которых удерживали в подвале.