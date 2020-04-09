В Боярке произошел пожар на электроподстанции (видео)

Местные жители в соцсетях сообщают, что якобы даже был слышен взрыв.

Вечером 9 апреля в Боярке Киевской области загорелась электроподстанция, из-за чего часть города осталась без света.

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По данным ТСН.ua в трансформаторной будке загорелось масло. Огонь было видно в отдаленных районах Боярки. Местные жители в соцсетях сообщают, что якобы даже был слышен взрыв.

Пожар уже потушили. Сейчас ремонтники восстанавливают электроснабжение города. Обещают, что свет в домах появится в течение часа.

Информации о пострадавших и ущербе в результате пожара нет.

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Как сообщал УНИАН, 5 апреля в 01:47 в подземном коллекторе по улице Крещатик, 7 возник пожар электрокабелей. В 8:40 спасатели локализовали возгорание, а в 9:33 – ликвидировали.