цей матеріал доступний українською

Под опустевшим Майданом начался пожар, из-под земли валит густой дым (видео)

09:27, 05 апреля 2020
Происшествия
2524 0
На Крещатике начался пожар / Facebook

Читайте такжеПожар в "Чернобыльской зоне": спасатели рассказали о ситуации

Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, пожар начался в подземном коллекторе, горят кабели. На месте сосредоточены значительные силы ГСЧС.

На видео с места событий можно видеть, что на Майдане независимости дым валит прямо из-под земли.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter