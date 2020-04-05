Под опустевшим Майданом начался пожар, из-под земли валит густой дым (видео)

Пожар начался в подземном коллекторе, горят кабели.

В подземных переходах под столичным Крещатиком начался пожар.

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Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, пожар начался в подземном коллекторе, горят кабели. На месте сосредоточены значительные силы ГСЧС.

На видео с места событий можно видеть, что на Майдане независимости дым валит прямо из-под земли.