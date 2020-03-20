В Киеве произошла погоня со стрельбой: в машине нашли кучу денег (видео)

Правоохранители задержали пятерых беглецов.

В Киеве произошла погоня со стрельбой.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, в спальном районе на левом берегу Киева полицейские гнались за машиной, стреляли по колесам, а когда и в конце концов остановилась, водитель и пассажиры бросились наутек. Пятерых беглецов в конце концов удалось задержать, а в машине копы нашли пачки наличных.

Задержанными оказались граждане Грузии. Вероятно, что найденные в салоне деньги беглецы получили незаконно. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, в Киеве арестовали гражданина Грузии по подозрению в умышленном убийстве одномесячного ребенка сожительницы. Мужчина умышленно нанес ребенку несколько ударов по голове, в результате чего он умер.