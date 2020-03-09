Во Львове водитель такси сбил пешехода (фото)

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

Во Львове возле Пригородного вокзала на улице Городоцкой такси сбило пешехода.

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Об этом сообщает «Варта-1».

ДТП случилось в понедельник, 9 марта, около 1:00 ночи на вул. Городоцкой, 112.

По предварительной информации, автомобиль Renault Sandero сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавшего забрали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

Как уточнила ZAXID.NET пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская, за рулем такси был 60-летний житель Львова. Личность пострадавшего тоже установили – это 40-летний львовянин.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области сегодня утром в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четверо людей.