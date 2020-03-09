Во Львове водитель такси сбил пешехода (фото)
13:48, 09 марта 2020Происшествия
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Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.
Пострадавшего забрали в больницу / фото varta1.com.ua
Во Львове возле Пригородного вокзала на улице Городоцкой такси сбило пешехода.
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Об этом сообщает «Варта-1».
ДТП случилось в понедельник, 9 марта, около 1:00 ночи на вул. Городоцкой, 112.
По предварительной информации, автомобиль Renault Sandero сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавшего забрали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.
фото varta1.com.ua
фото varta1.com.ua
Как уточнила ZAXID.NET пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская, за рулем такси был 60-летний житель Львова. Личность пострадавшего тоже установили – это 40-летний львовянин.
Как сообщал УНИАН, в Житомирской области сегодня утром в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четверо людей.
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