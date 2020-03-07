Суд арестовал мужчину, напавшего на девушку-полицейскую из-за отказа в ухаживании

Злоумышленнику инкриминируют ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение от трех до семи лет.

Деснянский районный суд Киева арестовал 43-летнего мужчину, который совершил разбойное нападение на девушку-полицейскую.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

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В полиции напомнили, что ранее злоумышленник напал на девушку-полицейскую в общественном транспорте из-за того, что она ему отказала в «ухаживании».

«Сотрудница полиции возвращалась из Главного управления полиции в Киевской области. Рядом с ней сел неизвестный мужчина и начал нагло приставать. Девушка попросила, чтобы тот не приставал, и сообщила, что работает в полиции. На это нападающий изо всех сил ударил кулаком ей в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался скрыться. Однако неравнодушные пассажиры его задержали и вызвали полицию», - говорится в сообщении

Столичные полицейские задержали нападавшего в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 43-летний житель Броваров.

По факту разбойного нападения столичные правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Сегодня, 7 марта, Печерский суд Киева избрал нападавшему меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Также в полиции сообщили, что в настоящее время продолжаются судебные заседания по обвинению задержанного в избиении бывшей жены.

Как сообщал УНИАН, мужчина избил в салоне маршрутки «Киев-Бровары» девушку-полицейскую, потому что та игнорировала его ухаживания.