В маршрутке "Киев-Бровары" мужчина избил полицейскую после неудачного флирта

Злоумышленником оказался житель Броваров, неоднократно жаловавшийся в полицию на жену и сына, которые якобы систематически бьют его битой.

Мужчина избил в салоне маршрутки «Киев-Бровары» девушку-полицейскую, потому что она игнорировала его ухаживания.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Работник полиции возвращалась из Главного управления полиции в Киевской области, где принимала участие в торжествах, посвященных Международному женскому дню.

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Рядом с ней сел неизвестный мужчина и вел себя грубо и навязчиво. Девушка предупредила настырного «поклонника», что она работает в полиции и попросила, чтобы тот не приставал. После того, как она пересела на другое место, нападающий изо всех сил ударил кулаком ей в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался скрыться.

Однако неравнодушные пассажиры его задержали, а молодой женщине, у которой было носовое кровотечение, оказали посильную помощь.

На место происшествия оперативно прибыли столичные сотрудники полиции и задержали нападавшего в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как установили правоохранители на месте происшествия, злоумышленником оказался житель Броваров, неоднократно жаловавшийся в полицию на жену и сына, которые якобы систематически бьют его битой.

По факту разбойного нападения на сотрудника полиции Киевщины открыто уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, в городе Черноморск Одесской области правоохранители сняли с 3-го этажа жилого дома вооруженного ножом голого мужчину, который пытался прыгнуть вниз.