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В Киеве на ВДНХ горел ресторан: дым окутал весь район (видео)

10:10, 24 февраля 2020
Происшествия
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Пожар возник в ресторане на ВДНХ / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На территории ВДНХ вспыхнул ресторан. По данным спасателей, огонь быстро распространился на более сотню квадратных метров. Жители района видели столб черного дыма и огонь, который вырывался из одноэтажного помещения.

Пожар в настоящее время уже удалось локализовать. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание. В результате пожара никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 февраля в Киеве в отделении "ТАСкомбанка" на Троещине прогремел взрыв - преступники пытались ограбить банкомат.

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