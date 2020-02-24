В Киеве на ВДНХ горел ресторан: дым окутал весь район (видео)

Пожар пока удалось локализовать, пожарные продолжают его ликвидацию.

Утром в Голосеевском районе Киева по адресу проспект Глушкова, 1 произошел пожар.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Одесской области пьяный полицейский на мотоцикле устроил смертельное ДТП

На территории ВДНХ вспыхнул ресторан. По данным спасателей, огонь быстро распространился на более сотню квадратных метров. Жители района видели столб черного дыма и огонь, который вырывался из одноэтажного помещения.

Пожар в настоящее время уже удалось локализовать. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание. В результате пожара никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 февраля в Киеве в отделении "ТАСкомбанка" на Троещине прогремел взрыв - преступники пытались ограбить банкомат.