В Киеве ночью взорвали отделение банка: ограбить не удалось (видео)

Здание банка получило серьезные повреждения, но банкомат остался цел.

В ночь на 24 февраля в Киеве в отделении "ТАСкомбанка" на Троещине прогремел взрыв - преступники пытались ограбить банкомат.

Об этом сообщает "Информатор".

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Инцидент произошел по адресу проспект Владимира Маяковского, 26 около 2 часов ночи.

Жители соседних домов рассказали, что слышали громкий хлопок, но где именно он произошел - не было понятно. Только через полтора часа выяснилось, что эпицентр взрыва был в отделении "ТАСкомбанка".

От взрыва здание получило серьезные повреждения, но банкомат, который и был целью злоумышленников, остался цел.

В результате взрыва никто не пострадал. На месте работали экипажи патрульных и следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции. Именно правоохранителям предстоит выяснить детали случившегося.

Как сообщал УНИАН, вечером 22 февраля на перекрестке улиц Петра Запорожца и Перова в Киеве столкнулись два автомобиля, водители обеих машин пострадали.