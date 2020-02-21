Стычки в Новых Санжарах: полиция отпустила 23 задержанных

Сейчас под стражей находится один человек.

В Полтавской области полиция отпустила 23 из 24 наиболее агрессивных лиц, задержанных вчера во время протестов против прибытия в медицинский центр в Новых Санжарах эвакуированных из Китая граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на внеочередной сессии Полтавского облсовета заявил руководитель Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Иван Выговский.

По его словам, вчера, 20 февраля, 24 наиболее агрессивных человека были изъяты из толпы и доставлены в территориальные отделы Нацполиции.

Он подчеркнул, что все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один находится под стражей по ст. 208 УК.

Читайте такжеВ Новых Санжарах полиция задержала 24 протестующих, им грозит до 8 лет лишения свободы (фото)

По информации Выговского, сейчас правоохранители Полтавской области несут службу в усиленном варианте и охраняют санаторий, куда заселили эвакуированных граждан. Круглосуточно на патрулировании находится 200 правоохранителей, как полицейских, так и нацгвардейцев.

«Правоохранители, несущие службу, не имеют возможности контактировать с гражданами в санатории. Все, кто прибыл вчера из Китая, в том числе и медики, находятся в обсервации», - рассказал он.

Кроме того, Выговский отметил, что вчера во время столкновений пострадали 9 полицейских. Четырем оказали медпомощь в больнице и отпустили домой. Еще пятеро находятся на стационарном лечении и нуждаются в дополнительном обследовании. Он добавил, что некоторые правоохранители пострадали в результате попадания камней в голову.

Также, по его словам, к медикам обратилось одно гражданское лицо. Врачи диагностировали у него легкие телесные повреждения, оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Как сообщал УНИАН, в Новых Санжарах местные жители 20 февраля протестовали против прибытия в медицинский центр Нацгвардии, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая из-за коронавируса граждан Украины и иностранцев. В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре «Новые Санжары» в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Сотрудники Госпогранслужбы оформили 94 человека, которые прибыли спецрейсом из Китая. На борту самолета находились 22 человека - члены экипажа и сопроводительное медперсонал, а также 72 пассажира.

Вечером семь автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами мимо людей в Новых Санжарах въехали на территорию санатория.

Протестующие бросали камни в автобусы. В одном из них разбили стекло.

Полиция открыла два уголовных производства по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей в Новых Санжарах. По данным МВД, за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо.