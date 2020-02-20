Беспорядки в Новых Санжарах: открыто два уголовных производства (фоторепортаж)

В МВД подчеркнули, что для защиты граждан и прекращения массовых беспорядков работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия в соответствии с требованиями закона.

Полиция открыла два уголовных производства по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей в Новых Санжарах Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

«Во время прибытия колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, агрессивно настроенные граждане стали забрасывать их и полицейских камнями. Кроме того, один человек пытался автомобилем совершить наезд на правоохранителей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновения, поэтому полиция вынуждена была пресечь групповое нарушение правопорядка.

В ведомстве отметили, что для защиты граждан и прекращения массовых беспорядков работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия в соответствии с требованиями закона.

В настоящее время за медицинской помощью обратились 9 полицейских и один гражданский, добавили в МВД.

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Как сообщал УНИАН, в Новых Санжарах местные жители с утра протестуют против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре «Новые Санжары» в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

Сотрудники Госпогранслужбы оформили 94 человек, которые прибыли спецрейсом из Китая. На борту самолета - 22 члена экипажа и сопровождающего медперсонала, а также 72 пассажира. Среди эвакуированных украинцев - семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

В 19:50 колонна автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами мимо протестующих людей в Новых Санжарах въехала на территорию санатория.

Протестующие бросали камни в автобус камни. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец. Всего прибыло семь автобусов.

В связи с протестами местных жителей в Новые Санжары вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Он также сообщил, что там будет работать оперативный штаб правительства.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время событий в Новых Санжарах получили тяжелые ранения более 10 полицейских.