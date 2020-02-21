В Днепре неизвестные разнесли экспонат музея АТО (фото)
Неподалеку национального музея имени Яворницкого (Днепр) ночью в годовщину расстрелов на Майдане неизвестные разбили автомобиль, который был экспонатом уличной экспозиции музея АТО.
Об этом в Facebook написала директор музея Юлия Песчанская.
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«Сегодня ночью у музея произошли два события. Во-первых, побили новый экспонат из уличной экспозиции - автомобиль, которое нам подарили волонтеры», – говорится в сообщении.
Также женщина заметила, что на дереве возле музея появились бумажные крылья в память о погибших на Майдане.
В комментарии местному изданию Информатор председатель Соборного райсовета Артем Тимарев подтвердил, что установка крыльев – работа их, а не вандалов: «Два мира – два Шапиро», – сказал он.
Как сообщал УНИАН, бывшего игрока молодежной сборной по хоккею и ветерана АТО Николая Ворошнова избили за замечание о нарушении правил дорожного движения.