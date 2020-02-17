Следователи ГБР задержали полицейского за смертельное ДТП в Броварах (видео)

Полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Следователи Государственного бюро расследований задержали одного из руководителей взвода полка полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Киевской области после совершения им смертельного ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

«Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали одного из руководителей взвода полка полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Киевской области после совершения им дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб гражданин», - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, 16 февраля примерно в 19:00 в городе Бровары Киевской области полицейский, управляя автомобилем Nissan, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате аварии один из пешеходов погиб на месте происшествия, а другой получил многочисленные травмы.

ГБР установило, что работник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Правоохранитель задержан, готовится уведомление о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего (часть 2 статья 286 Уголовного кодекса Украины).

Полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в городе Бровары на Киевщине произошла смертельная авария с участием сотрудника полиции.

После ДТП, по словам очевидцев, водитель на авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители.

Водитель-правонарушитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения освидетельствования на приборе «Драгер».

В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.