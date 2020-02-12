На Харьковщине ротвейлер напал на 4-летнего ребенка: мальчик погиб

Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

В одном из поселков Красноградского района Харьковской области в результате нападения ротвейлера погиб 4-летний мальчик.

Читайте такжеНа Херсонщине стая бродячих собак растерзала девушкуКак информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о трагедии поступило правоохранителям сегодня около 16:00.

Полицейские предварительно установили, что днем жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка.

Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей на место, спасти ребенка не удалось.

По словам родных мальчика, 3-летнюю собаку семья приобрела около трех недель назад, за это время агрессивного поведения она не проявляла.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Красноградского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее УНИАН сообщал, как в Одессе полицейские застрелили ротвейлера, который набросился на улице на владелицу.