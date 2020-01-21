В Одессе полицейские застрелили ротвейлера, набросившегося на улице на хозяйку

Собака ранее уже вела себя агрессивно. Пострадавшую женщину госпитализировали с многочисленными травмами.

В Одессе полицейским пришлось застрелить ротвейлера, набросившегося на улице на свою хозяйку.

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Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, сегодня около двух часов ночи, патрулируя сквер на улице Канатной, правоохранители услышали крики о помощи.

По информации полиции, на место происшествия оперативно прибыли патрульные и бойцы Национальной гвардии. В сквере, с тыльной стороны административного здания Одесской областной государственной администрации, они увидели женщину, которую кусал ротвейлер и не давал ей встать.

Как выяснилось, женщина выгуливала в сквере двух домашних собак. Одна из них – ротвейлер – набросилась на хозяйку, повалила на землю и начала рвать зубами.

Правоохранители пытались отогнать животное от женщины, которая истекала кровью. Однако агрессивная собака не реагировала на полицейских и продолжала кусать хозяйку.

«Поэтому было принято решение отвлечь животное на себя, чтобы оно отошло от женщины. После этого одному из инспекторов собаку пришлось застрелить, применив табельное оружие», - рассказали в пресс-службе.

Потерпевшую, 1973 г. р., доставили в больницу.

Как уточнили в полиции, вторая собака на хозяйку не нападала, это животное забрали родственники. По их словам, ротвейлер ранее уже вел себя агрессивно и сегодня ночью полицейские спасли пострадавшей жизнь.