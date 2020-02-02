Под Львовом задержали грузовик с несовершеннолетними нелегалами

Четверо парней получили сильное переохлаждение и находятся в тяжелом состоянии.

Во Львовской области обнаружили грузовик, перевозивший четырех нелегалов среди груза яблок.

Читайте такжеНа границе с Венгрией задержали нелегалов на деревянных копытах (видео)

Об этом сообщает ZAXID.NET, ссылаясь на источник в полиции и начальника управления предотвращения и противодействия контрабанде Галицкой таможни Олега Льва.

Четырех юношей без сознания в грузовике обнаружили около 23:00 1 февраля, когда он сделал вынужденную остановку на АЗС в Гамалиевке возле Львова. Их нашел водитель.

Известно, что грузовой авторефрижератор, где обнаружили нелегальных мигрантов, перевозил яблоки из Македонии в Россию. Он пересек украинскую границу через ООО «Дьяково» на Закарпатье.

Водитель авто утверждает, что не знал о людях в рефрижераторе, но решил открыть двери холодильной камеры, отметив странные звуки, доносившиеся оттуда - и обнаружил внутри четырех молодых ребят в возрасте 16-17 лет.

У двух из них оказались документы граждан Афганистана, еще двое вообще не имеют никаких документов.

По данным медиков парни находятся в тяжелом состоянии, они получили сильное переохлаждение. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что по правилам транспортировки яблок в авторефрижераторах, их перевозят при температуре от 2 до 5 градусов тепла, при этом холодильная камера не вентилируется.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года в английском графстве Эссекс нашли грузовик с 39 мертвыми людьми.