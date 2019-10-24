Постепенно замерзали, а криков никто не слышал: появились жуткие подробности 39 смертей в грузовике (видео)

По информации полиции, люди направлялись в Великобританию в грузовом пароме из Бельгии. Позже уже с вероятно мертвыми телами контейнер «подхватил» 26-летний водитель-ирландец.

39 мигрантов, тела которых вчера обнаружили в грузовике в Англии, постепенно замерзали в холодном контейнере, а криков никто не слышал.

Об этом пишет The Daily Mail.

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По информации полиции, люди направлялись в Великобританию в грузовом пароме из Бельгии. Позже уже с вероятно мертвыми телами контейнер «подхватил» 26-летний водитель-ирландец.

Температура в контейнере, по словам экспертов, была -25 градусов по Цельсию. В течение путешествия у мигрантов был только один туалет – внутри контейнера. Людям не хватало воздуха.

Медики выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов. Полиция предполагает, что мигрантов впустили в грузовое судно в бельгийском порту во вторник. Тогда как мертвыми их нашли уже в субботу вечером.

Водителя задержали на месте происшествия. Впрочем, правоохранители до сих пор устанавливают, знал ли он что-то о грузе и контрабандистах.

В Instagram мужчина во время поездки до места назначения регулярно постил сообщения о «скандинавском экспрессе» и «полярном экспрессе».

Грузовик зарегистрирован на «левые» болгарские номера. В то же время в Болгарии подтвердили регистрацию транспорта в 2017 году «неназванным ирландцем».

Контейнер, в котором погибли мигранты, 15 октября взяла в аренду ирландская транспортная компания под названием GTR со своей площадки в округе Монаган. Его арендовали на неделю за 240 фунтов стерлингов. Компания заявила, что полностью сотрудничает с полицией Великобритании.

Как сообщал УНИАН, вчера в английском графстве Эссекс нашли грузовик с 39 мертвыми людьми.

По предварительной информации, грузовик приехал в Великобританию из Болгарии в субботу вечером. Правоохранители устанавливают личности жертв и объясняют, что это может занять некоторое время.