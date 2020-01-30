В Одессе на парковке сгорело четыре автомобиля (фото)

Погибших и пострадавших нет. От ГСЧС привлекались 2 единицы основной пожарной техники и 10 человек личного состава.

В Одессе ночью 30 января на парковке сгорело четыре автомобиля.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

«30 января в 01:23 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в г. Одесса 2-й Разумовский переулок», – говорится в сообщении.

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По прибытию на место вызова спасателей установлено возгорание четырех припаркованных рядом легковых автомобилей.

Спасатели пожар локализовали в 01:36 и в 01:38 ее ликвидировали на общей площади 7 кв. м. Огнем частично повреждены четыре рядом расположенные автомобили. Один автомобиль спасен от возгорания.

Погибших и пострадавших нет. От ГСЧС привлекались 2 единицы основной пожарной техники и 10 человек личного состава. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня задержали трех злоумышленников, которые совершили вооруженное разбойное нападение на инкассаторский автомобиль.