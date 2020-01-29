В Одессе грабители обстреляли инкассаторское авто и украли 700 тысяч гривень (фото, видео)

Местные жители совершили вооруженное разбойное нападение на инкассаторский автомобиль фирмы, обслуживающей сеть уличных терминалов онлайн-платежей.

В Одессе сегодня задержаны трое злоумышленников, совершивших вооруженное разбойное нападение на инкассаторский автомобиль.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, утром в среду в Киевском районе города трое злоумышленников с применением огнестрельного оружия завладели автомобилем фирмы, обслуживающей сеть уличных терминалов онлайн-платежей, и похитили из нее сумку почти с 700 тыс. грн.

Как отмечается, нападение произошло в 4.30 на улице Героев Крут.

"Водитель инкассаторской машины за рулем ждал напарника, который пошел к терминалу за деньгами. В это время из автомобиля, который остановился неподалеку, вышли двое неизвестных и выстрелили из ружья в инкассаторский автомобиль", - сообщили в главке.

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Водитель выскочил из салона, а нападавшие заняли его место и вместе с еще одним сообщником, который передвигался на другом автомобиле, уехали. Похищенное транспортное средство они бросили в нескольких кварталах от места происшествия, а сами забрали сумку с деньгами и на двух своих машинах (одну из которых предварительно оставили неподалеку) разъехались в разные стороны.

Позже брошенный автомобиль инкассаторов и машины подозреваемых нашли оперативники уголовного розыска совместно с бойцами батальона полиции особого назначения и КОРДом.

"Совсем скоро были задержаны все подозреваемые. Двое - по месту жительства, в центре города, а третий - в Суворовском районе города", - отметили в главке.

Как отмечается, подозреваемые - одесситы в возрасте 27-28 лет. Во время осмотра места происшествия, а также ряда неотложных обысков изъяты вещественные доказательства их причастности к разбойному нападению.

Сейчас все трое задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Согласно санкции ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса им грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Видео: Поліція Одещини

Напомним, в Житомире 9 сентября прошлого года неизвестные совершили вооруженное нападение на полицейских охраны, которые вывозили деньги из магазина. Один из правоохранителей в результате стрельбы получил ранения.