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Граната в харьковском метрополитене: полицейские подтвердили инцидент

10:55, 28 января 2020
Происшествия
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В харьковском метрополитене полицейские изъяли у мужчины гранату Ф-1 / иллюстрация / zt.npu.gov.ua

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в метрополитене 27 января около 22:30.

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Отмечается, что правоохранители обнаружили боеприпас у 39-летнего жителя пгт Васищево в вестибюле станции метро «Площадь Конституции».

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следователь открыл уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

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