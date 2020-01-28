Граната в харьковском метрополитене: полицейские подтвердили инцидент

Мужчина с гранатой находился в вестибюле станции метро «Площадь Конституции».

В харьковском метрополитене полицейские изъяли у 39-летнего мужчины гранату Ф-1.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в метрополитене 27 января около 22:30.

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Отмечается, что правоохранители обнаружили боеприпас у 39-летнего жителя пгт Васищево в вестибюле станции метро «Площадь Конституции».

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следователь открыл уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.