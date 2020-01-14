В Киеве снова "поплыла" теплосеть – теперь на Теремках (видео)

Не успели залатать прорыв трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza, как произошел еще один.

В Киеве сегодня произошла очередная коммунальная авария с прорывом теплосети. Трубу с горячей водой прорвало на Теремках-2.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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"Это уже прямо какой-то челендж. Очередной прорыв теплотрассы, только что на Теремках-2, остановка. Касияна", – отмечается в сообщении.

В подтверждение этого также опубликовано видео.

Как сообщал УНИАН, 13 января в Киеве возле Лыбидской площади из-за прорыва магистрального трубопровода теплоснабжения произошел излив горячей воды на дорогу и подтопление первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

По данным КГГА, трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.

Также в КГГА сообщали, что в результате прорыва трубопровода и утечки теплоносителя ожоги получили 9 человек, среди пострадавших - пассажиры маршрутки, попавшей в место утечки теплоносителя, и прохожие.

Впоследствии также стало известно об еще одном прорыве теплосети. Теперь уже на Шулявке возле гаражного кооператива Политехнического института.