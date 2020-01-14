В Киеве произошел еще один прорыв трубы с горячей водой (видео)

Реки кипятка полились возле гаражного кооператива Политехнического института на Шулявке.

Сегодня в Киеве произошла очередная коммунальная авария с прорывом теплосети. Трубу с горячей водой прорвало на Шулявке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, утром прохожие сфотографировали реки кипятка возле гаражного кооператива Политехнического института.

Коммунальщики приехали и перекрыли воду быстро, однако до сих пор ищут, где именно произошел прорыв.

Пострадавших в этот раз нет, и асфальт пока что нигде не провалился. Остались ли какие-то дома без воды и тепла, работники не говорят.

Как сообщал УНИАН, 13 января в Киеве возле Лыбидской площади из-за прорыва магистрального трубопровода теплоснабжения произошел излив горячей воды на дорогу и подтопление первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

По данным КГГА, трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.

Также в КГГА сообщали, что в результате прорыва трубопровода и утечки теплоносителя ожоги получили 9 человек, среди пострадавших - пассажиры маршрутки, попавшей в место утечки теплоносителя, и прохожие.

Сегодня, 14 января, в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" заявили, что повреждение трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza планируют ликвидировать до утра 15 января.